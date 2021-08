Tragico incidente in mongolfiera, è il giorno dell'ultimo saluto ad Elisa: i funerali

E' il giorno dell'ultimo saluto ad Elisa Agnoletti, la 39enne cesenate che ha perso la vita in Toscana in un tragico incidente in mongolfiera

E' il giorno dell'ultimo saluto ad Elisa Agnoletti, la 39enne cesenate che ha perso la vita in Toscana in un tragico incidente in mongolfiera. Sabato la chiesa di Santa Reparata alle ore 16, a Terra del Sole, farà da cornice ai funerali della donna. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Castrocaro terme. L'addio avverrà nel paese di origine della donna che aveva però vissuto molti anni a Cesena.

Dopo l'autopsia è arrivato il nullaosta da parte della Procura della Repubblica di Siena che consentirà a tanti di dare l'ultimo abbraccio alla donna. La 39enne cesenate, esperta pilota di mongolfiere dal 2018, ha trovato la morte in un tragico volo a Buonconvento, un piccolo comune in provincia di Siena. Da qualche tempo la 39enne dalla Romagna si era trasferita a vivere in Toscana, a Montespertoli.

In base alle indagini è emerso che a giro panoramico terminato insieme al compagno Ivan, con i turisti di un resort fatti scendere, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo. La donna ha cercato di trattenere la mongolfiera aggrappandosi alla stessa, prima della caduta fatale da un'altezza di circa 10 metri, sotto gli occhi del compagno Ivan e dei turisti increduli.