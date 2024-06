Sotto il porticato in Piazza Saffi spuntano le transenne per frenare biciclette e monopattini

Da qualche giorno le 'folli corse' di monopattini elettrici e di biciclette sotto il porticato di Piazza Saffi sono state bloccate o almeno ridotte. All’indomani della denuncia arrivata al nostro sito dal titolare del bar Lovo, che aveva sottolineato questo problematica comune a tutti i commercianti della zona, i vigili urbani hanno deciso di posizionare quattro transenne in punti strategici del porticato con un cartello di divieto d’accesso e con affisso un foglio che specifica che il provvedimento vale per bici e monopattini.

Gli sbarramenti sono stati posti all’inizio e alla fine del porticato dal lato di Corso Garibaldi e di via della Torre e all’inizio e alla fine della strada che dalla piazza porta fino a Piazzetta Novanta Pacifici, per evitare che venga percorsa la Galleria del Municipio.

I primi risultati delle installazioni delle transenne si sono subito visto ed infatti le persone che passeggiano o che si siedono ai tavolini dei bar sono più tranquille, anche se alcuni mezzi continuano a percorre il porticato nonostante i divieti, approfittando delle ore meno trafficate.

Nell’ultimo periodo si erano verificati incidenti a causa dell'alta velocità di percorrenza di biciclette e monopattini elettici che avrebbero potuto causare anche gravi conseguenze. Un cameriere del bar Lovo, mentre stava uscendo dal bar per recarsi da un cliente al tavolo, è stato travolto da un monopattino che andava a tutta velocità e si è procurato una forte contusione alle costole, mentre il conducente è 'volato' per terra a qualche metro di distanza. Un altro episodio avvenuto davanti al bar, ha coinvolto una turista che si è vista passare sopra i piedi un monopattino ricevendo anche le offese della persona a bordo, che non aveva gradito le sue giuste lamentele.