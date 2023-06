Trasloco della collezione Verzocchi, l'assessore Melandri tira dritto: "Palazzo Albertini, una sede bella e onorevole"

Nessuna marcia indietro dell'amministrazione comunale di Forlì sul trasloco della collezione Verzocchi a Palazzo Albertini. Su cui è partita una petizione contraria che ha raccolto fin qui 900 firme. "Non ho ricevuto nessuna petizione e nessuno ha chiesto il progetto", ha affermato lunedì pomeriggio in Consiglio comunale l'assessore alla Cultura Valerio Melandri rispondendo a un question time in merito di Matteo Zattoni del Partito democratico, tra i proponenti la petizione. Si parla di unione della collezione, con critiche piovute anche da parte di Vittorio Sgarbi, ma Melandri tira dritto: "Unita a che? La collezione è nata a Palazzo del Merenda e poi è stata trasferita a Palazzo Romagnoli". Ora il primo ha dei problemi e la biblioteca va trasferita e si è optato per palazzo Romagnoli, dove si potrà consultare anche la collezione romagnola; mentre la collezione Verzocchi passa "da un appartamento a una villa, Palazzo Albertini, una sede bella e onorevole. Lo stesso Verzocchi sarebbe contento", ha sottolineato l'assessore ribadendo che non ci saranno ripensamenti.