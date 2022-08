Novità al "Morgagni-Pierantoni": nuovi locali per gli ambulatori endocrinologici dell’ospedale

Novità in vista per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Gli ambulatori endocrinologici del nosocomio saranno trasferiti al terzo piano del Padiglione Allende. Il trasloco avrà inizio venerdì prossimo, alle 14. "Nei nuovi locali verrà trasferita sia l’attività istituzionale degli ambulatori che quella libero professionale dei medici", informa l'Ausl Romagna. Per quanto riguarda i riferimenti telefonici, il Day Service manterrà lo 0543/735232 e gli ambulatori manterranno lo 0543/735233 ed il 0543/735235.