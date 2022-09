Trasporta tacchini in condizioni non idonee: maxi multa per un camionista

Nel fine settimana appena trascorso gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì hanno presidiato le autostrade e le principali strade della Provincia, per prevenire incidenti e contrastare condotte di guida pericolose. Sono state impiegate 50 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno soccorso 20 automobilisti in difficoltà e tagliato 100 punti dalle patenti, molti del quali a 12 conducenti che non indossavano le cinture o che erano intendi a guardare lo smartphone invece di concentrarsi solo sulla guida.

I poliziotti della Sezione di Forlì, in particolare, hanno sanzionato un camionista che stava trasportando tacchini. Lui era partito dal mantovano per portarli ad un macello del cesenate, ma in alcune gabbie c’erano molti più animali del consentito e uno, in particolare, era già gravemente ferito. Al termine dei controlli svolti fuori il casello di Cesena Nord della A/14, per l’uomo è scattata una sanzione di 2.000 euro,

Sono stati controllati anche quasi 120 conducenti con precursori ed etilometri e in 2 sono stati sorpresi alla guida sulle strade della riviera romagnola dopo aver alzato troppo il gomito: per entrambi è scattato subito il ritiro della patente ed il taglio di 10 punti.