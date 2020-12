Trasportato da un grosso camion: è arrivato da Premilcuore l'albero di Natale che illuminerà Piazza Saffi

E' arrivato mercoledì in Piazza Saffi, direttamente da Premilcuore, il grande abete che sarà vestito a festa in vista delle festività di Natale. Si tratta di una pianta che era destinata all'abbattimento e che verrà sostituta nell'arco di poco tempo. L'iter è stato seguito dall'assessore Andrea Cintorino. Trasportata da un autoarticolato e quindi spostata con una autogru, è stata già posizionata per essere addobbata. Nei prossimi giorni sarà presentato alla stampa "Forlì Christmas, la magia della luce", l'allestimento natalizio realizzato in collaborazione con Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gruppo Hera, Romagna Acque Società delle Fonti, Unica Reti e Solution.

Cintorino ha preannunciato nei giorni scorsi "un Natale luminoso, sinonimo di solidarietà, che possa trasmettere un messaggio di speranza e rappresentare un momento di condivisione nel rispetto dei protocolli anti-covid. Non rinunceremo al tradizionale clima natalizio e alla sua simbologia, ma coniugheremo la volontà di regalare ai nostri cittadini una città addobbata a festa con quella, molto più urgente, di aiutare e proteggere chi versa in situazioni di sofferenza economica". Nel Consiglio comunale di lunedì scorso ha difeso il provvedimento: "E' vero che sarà un Natale particolare, ma ci è stato chiesto dalle associazioni di categoria” un allestimento “luminoso e che dia speranza”.

Sono stati trovati sponsor per 94mila euro di sostegni, “soggetti che hanno creduto nel progetto di quest'anno e dell'anno scorso”. I costi? il bando per il Natale da 196mila euro piu iva è stato aggiudicato per 130mila euro, con un ribasso del 27%. Ci sono poi 84mila euro iva inclusa per il progetto di videomapping, “che lo scorso anno ha portato a Forlì grande riscontro, quest'anno ci sarà un'altra facciata coinvolta e non solo il campanile".