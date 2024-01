Trasporto di disabili e anziani e distribuzione pasti: donato un pulmino alla Cooperativa Sociale Paolo Babini

Al Villaggio Mafalda della Cooperativa Sociale Paolo Babini, alla presenza delle autorità civili, religiose, degli sponsor e del partner si è rinnovato lunedì, per i prossimi quattro anni, il progetto “Automezzo per la Cooperativa Paolo Babini”, un’iniziativa che mette a disposizione della cooperativa un mezzo in comodato d’uso gratuito per il trasporto di persone con disabilità e non, minori, anziani e per la distribuzione di pasti. Capo progetto dell’iniziativa è “Pubblicità Solidale società cooperativa” di Pierpaolo e Michele Tombesi. Il veicolo è stato finanziato grazie alla generosità delle aziende del territorio. Alla cerimonia erano presenti Marco Conti (presidente della coop. “Paolo Babini”), Daniele Valbonesi (consigliere provinciale con delega alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese), don Carlo Guardigli (parroco di San Paolo e Cappuccinini), che ha benedetto il mezzo, e Pierpaolo Tombesi di “Pubblicità Solidale” e le aziende partner dell’iniziativa.