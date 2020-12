Trasporto di rifiuti edili destinati in aree non autorizzate: la PolStrada stana due trasgressori e li denuncia

La Polizia Stradale di Forlì ha denunciato due persone per aver trasportato rifiuti da parte di imprese non iscritte all’albo regionale dei gestori ambientali. Gli stessi soggetti sono stati anche sanzionati per mancanza dei prescritti formulari di trasporto rifiuti, nonché ai sensi dell’articolo 67 del Codice della strada per avere circolato con un sovraccarico rispetto alla portata massima consentita. I trasporti illegittimi, accertati a carico di una ditta di Forlì e di un privato cittadino, abitualmente dedito allo smaltimento illecito di rifiuti, riguardavano sostanze plastiche e resinose miscelate a materiali edili, il cui smaltimento sarebbe avvenuto in aree non autorizzate per lo stoccaggio ed il trattamento di tali residui della demolizione.

Per i due episodi le pattuglie hanno proceduto al sequestro di due autocarri leggeri e dei relativi carichi di rifiuti, di cui uno proveniente dalla provincia di Arezzo. Stando a quanto ricostruito dalla PolStrada, si trattava di detriti di smaltimento di una pista di atletica leggera, autoprodotti dalla stessa impresa forlivese incaricata dei lavori di rifacimento dell’impianto sportivo, mentre l’altro consisteva in materiale di scarto derivante dalla demolizione di strutture abitative. La magistratura ha immediatamente disposto la convalida del sequestro operato dalle pattuglie, anche al fine dell’avvio delle procedure di corretto smaltimento dei rifiuti illecitamente trasportati.