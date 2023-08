Rincari in vista per il biglietto del bus, ma non a Forlì: “Sarà il Comune a coprire l'aumento dei costi”

Entrano in vigore a partire dal primo settembre gli adeguamenti delle tariffe, e i conseguenti rincari, del trasporto pubblico locale, dopo la presentazione del nuovo piano finanziario e economico di Start Romagna - gestore del trasporto dell’area romagnola, il cui contratto, scaduto nel mese di marzo, è stato prorogato al 2026 in attesa del bando di gara - e della manovra tariffaria decisa per la Provincia di Forlì-Cesena. Una manovra che tiene conto dell’andamento dell’inflazione, l’ultimo aggiornamento risale al 2014, che ha come effetto immediato un aumento del prezzo del biglietto del bus.

Secondo le nuove tariffe di riferimento per il bacino di Forlì-Cesena, nelle zone urbane la “corsa semplice” passerà da 1,30 a 1,50 euro - tariffa già in vigore a Rimini e in tutta la Regione -, il biglietto giornaliero “dayticket” da 3 a 3,60 euro, il carnet da 10 corse da 12 a 14 euro, l’abbonamento mensile da 28 a 32 euro, l’abbonamento studenti Under 26 da 235 a 240 euro. Viene inoltre soppresso il titolo bimestrale Jobticket mentre resta invariata la tariffa di riferimento dell’abbonamento annuale, pari a 256 euro.

A fronte degli aumenti, nell’ambito del tavolo tecnico tra l’Agenzia della mobilità (Amr) e Start Romagna, su richiesta dei Comuni di Forlì e di Cesena, il gestore ha deciso di accompagnare l’avvio della manovra estendendo la validità del biglietto urbano da 60 a 75 minuti fino al 31 dicembre e di innalzare a 65 anni (da 60) l’età minima per accedere agli abbonamenti Senior.

Con una delibera di Giunta approvata nel mese di luglio, il Comune di Forlì ha però deciso di mantenere invariate le tariffe - il biglietto di “corsa semplice” resta a 1,30 euro - assorbendo i rincari con fondi delle casse comunali per un importo di 265mila 950 euro, definito sulla base delle stime di vendita del 2022. In sostanza, sarà l’amministrazione a farsi carico dell’aumento della tariffa di riferimento definita da Start (pari a 20 centesimi per ogni biglietto venduto), nonché dei costi legati dalla soppressione del titolo “Bimestrale job”, garantendo così ai lavoratori tariffe pressoché invariate al pari di altre categorie, quali Universitari e Senior.

“La normativa imponeva questa manovra tariffaria a seguito dell’andamento inflativo - dice l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta - e va in parallelo con la presentazione del nuovo piano economico di Start Romagna che prevede investimenti per l’acquisto di bus ecologici e una razionalizzazione delle corse, ma come amministrazione abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe per continuare a incentivare la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, con agevolazioni e un risparmio per i cittadini”.

In un'ottica di semplificazione saranno uniformate le tariffe degli abbonamenti Senior, Universitari e Job, sia mensili che annuali, e passeranno da 5 a 3 le fasce Isee degli abbonamenti Under 26, estendendo alle soglia fino a 15mila euro e fino a 30 mila le tariffe in precedenza applicate rispettivamente fino a 10mila e fino a 20mila euro, con maggiori agevolazioni per alcune fasce di utenti.

“Le integrazioni tariffarie a carico del Comune e la vendita di abbonamenti a prezzi agevolati per molte categorie - dice l’assessore - rappresentano un’importante azione di incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici in piena coerenza con le politiche e con gli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile approvato”.