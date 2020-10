Trasporto pubblico locale e appalti, proclamato uno sciopero regionale

Il sindacato Usb Lavoro Privato proclama uno sciopero regionale di quattro ore nel settore Trasporto Pubblico Locale e appalti del settore per il giorno 23 ottobre.

"Un primo sciopero regionale - spiega il sindacato - di tutto il personale delle aziende pubbliche e private che operano nel Trasporto Pubblico Locale. I motivi della suddetta proclamazione sono la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e della Collettività; provvedimenti di prevenzione inadeguati, anche in relazione alle ordinanze adottate dalla Regione Emilia-Romagna e alla situazione creatasi con la riapertura generalizzata delle attività ed in particolare dei servizi scolastici".

"Nessuna misura a sostegno dei Lavoratori - attacca Usb - riteniamo ingiustificabile il massiccio ricorso al Fondo Bilaterale di Solidarietà senza assicurare risorse per la garanzia dei livelli occupazionali e salariali agli addetti del settore. Ripubblicizzazione dei servizi essenziali; mai come in questa drammatica fase di pandemia si è evidenziata l’importanza che i servizi pubblici essenziali tornino ad essere gestiti in modo diretto dalle aziende di trasporto pubblico e non tramite appalti e concessioni che mirano a pubblicizzare le perdite e privatizzare i profitti. Assunzione diretta del personale esternalizzato".

"Essendo l'iniziativa di sciopero motivata da obiettivi politici, la scrivente si ritiene esente dalle procedure di raffreddamento e conciliazione, così come previsto dalle vigenti normative. L'astensione dal lavoro si svolgerà nel rispetto delle norme che regolamentano l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si articolerà nelle fasce di garanzia territorialmente e aziendalmente stabilite. Personale automobilistico e Traghetto,di Rimini, Ravenna, Forlì/Cesena dalle ore 17,00 alle 21,00 .Impianti fissi ultime 4 ore del turno".