Trasporto pubblico locale, i sindacati proclamano uno sciopero di 4 ore

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Usb Lp Provinciali di Forlì e Cesena hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per il giorno 10 luglio 2021. "A Start Romagna - spiegano i sindacati - ricordiamo che le statistiche ed i numeri menzionati in merito a incontri, missive, procedure stati di agitazione e scioperi non sono materia esclusiva del sindacato bensì, sono il frutto anche e soprattutto del vostro operato. Quanto sta accadendo dimostra il fallimento del progetto di unificazione contrattuale, quindi chiediamo a chi è responsabile di questo, di assumersene le responsabilità, ricordando che esistono anche strade diverse. Agli enti proprietari di Start Romagna, chiediamo di prendere atto del fallimento di questo progetto iniziato nell’ormai lontano 2011 e di prendere provvedimenti che vadano nella direzione giusta, sono abbastanza dieci anni per tirare le somme, a nostro parere in Start Romagna si nascondono ancora tre aziende diverse che viaggiano su classi differenti con evidente spreco a discapito dei cittadini, sarebbe ora di prendere in mano la situazione e unificare realmente questa azienda".