Trasporto pubblico locale, in arrivo 24 ore di sciopero: le fasce orarie garantite

Uno sciopero nazionale di 24 ore è stato indetto dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato per la giornata di venerdì 20 maggio. In tale giornata, pertanto, il servizio di trasporto pubblico nel territorio romagnolo potrebbe subire dei disagi. Nel bacino di Forlì-Cesena le linee saranno garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; nel bacino di Ravenna il servizio di trasporto pubblico e il traghetto saranno assicurati dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00. Infine, nel bacino di Rimini, le fasce protette andranno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Start Romagna si scusa per i possibili disagi arrecati all’utenza.

Alla precedente iniziativa di sciopero generale di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato lo scorso 8 marzo, l’adesione era stata del 22,19% nel bacino di Forlì-Cesena, del 13,74% nel bacino di Ravenna e del 3,58% nel bacino di Rimini.