Trasporto pubblico locale, in programma quattro ore di sciopero per gli autobus

Start Romagna informa che nella giornata di venerdì 26 aprile è in programma uno sciopero regionale di 4 ore, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Il servizio di trasporto pubblico locale, ed il servizio traghetto a Ravenna, non saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie: dalle 9 alle 13. Le motivazioni alla base dello sciopero riguardano, viene spiegato, "le mancate convocazioni riguardanti la prima e la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, rispettivamente in data 28 febbraio 2024 e 12 marzo 2024, la mancata assunzione di personale; la mancata disponibilità delle aziende al rinnovo dei Contratti/Accordi di secondo livello; e le relazioni sindacali". Ad una precedente iniziativa di sciopero del 16 settembre l'adesione fu del 39,7%