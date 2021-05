Trasporto pubblico locale, indetto uno sciopero nazionale di quattro ore

La sigla sindacale Usn Lavoro Privato ha indetto, per la giornata di mercoledì 12 maggio, uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà i lavoratori del trasporto pubblico locale. Le motivazioni dello sciopero, si legge nella nota sindacale, sono da rintracciarsi "nella manifestata volontà da parte delle Associazioni Datoriali Asstra, Anav e Agens, di non voler avviare alcun negoziato in relazione della piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Atoferrotranvieri - Internavigatori inviata da Usb il giorno 19 settembre 2019, oltre alla mancata corresponsione della “IVC”. Mercoledì non sarà pertanto assicurato il normale svolgimento dei servizi di trasporto nel bacino di Forlì -Cesena dalle 17:30 alle 21:30. Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi. Ad analoga precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore (18 giugno 2020) l’adesione allo sciopero nel bacino di Forlì - Cesena era risultata dell’17,19%.

