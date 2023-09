Trasporto pubblico locale, Usb proclama lo sciopero "per ridare dignità agli autoferrotranvieri"

Il sindacato Usb proclama per il 29 settembre uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale "per ridare dignità agli autoferrotranvieri e ai servizi pubblici essenziali". "Si specifica - si legge in una nota - che l’astensione riguarderà tutto il personale dipendente dei vari bacini di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna nel rispetto delle fasce orarie previste, secondo gli accordi stipulati a livello locale e in attuazione della Legge 146/90".

Usb chiede il "superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; sono oramai decenni che quella degli Autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed inquadramenti di ingresso che partono da poco più di 6 euro l’ora. Un lavoro dal quale oramai si “fugge” quale evidente indisponibilità dei Lavoratori di sottostare a determinate condizioni senza il giusto riconoscimento del valore della loro mansione".

"Ecco perché - spiega il sindacato - è necessaria una legge sul salario minimo che possa restituire ai Lavoratori quella dignità del lavoro costantemente calpestata da associazioni datoriali e sindacati conniventi, sotto la silente complicità di un governo interessato unicamente a riforme e politiche di sistema a tutto vantaggio di imprese e ceti parassitari, tra taglio delle politiche sociali, compressione dei salari e precarietà su cui da oltre 30 anni si basa la struttura economica italiana. È invece necessario reintrodurre uno strumento economico automatico che compensi l'aumento del costo della vita, la diminuzione del potere d'acquisto dei salari".

Start Romagna informa che, nei propri bacini, il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13 alle 16; Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12 alle 15; e Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13 alle 16. L’azienda si scusa "per i possibili disagi che potrebbero verificarsi".