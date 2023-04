Trasporto pubblico, 2 milioni per la nuova flotta di bus elettrici in centro storico e verso l’ospedale

In arrivo la nuova flotta di bus elettrici sulle linee che collegano il centro storico e l’ospedale. E’ di pochi giorni fa la delibera con la quale la giunta ha approvato la bozza di convenzione per l’utilizzo dei fondi ministeriali destinati al trasporto pubblico locale. Fondi consistenti, si tratta complessivamente di oltre 13 milioni di euro, che il Ministero delle Infrastrutture erogherà in diverse tranche: si parte con 2 milioni 137 mila euro per il quinquennio 2019-2023 e, successivamente, arriveranno altri 11 milioni 836 mila euro fino al 2033.

Nel dettaglio, 13 milioni saranno destinati all’acquisto di mezzi elettrici e 974 mila alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica in via Pandolfa. Fondi che l’amministrazione utilizzerà per l’acquisto di bus elettrici, in sostituzione di quelli attualmente in uso, sulle linee 1, 2, 3, 6 e 8, ovvero sui percorsi di collegamento con il centro storico e con l’ospedale Morgagni-Pierantoni. Si tratta, per lo più, di mezzi della lunghezza di 8/9 metri, ormai datati.

Della prima tranche di contributi, 2 milioni di euro saranno utilizzati per l’acquisto dei mezzi elettrici (circa cinque) e 137 mila per la realizzazione delle colonne di ricarica che avverrà in modalità “overnight”, cioè ricarica notturna lenta in deposito, la più indicata rispetto al tipo di batterie presenti sugli autobus da 8 metri. In virtù delle caratteristiche dei bus elettrici e del limite di autonomia delle batterie, è previsto un incremento dei turni e del numero dei mezzi necessari per assicurare il servizio e, di conseguenza un aumento dei costi di esercizio. A questo proposito, per contenere gli incrementi, sono in fase di valutazione variazioni rispetto agli orari e alle frequenze.

L’utilizzo dei fondi ministeriali per il rinnovo del parco mezzi, in linea con gli obiettivi del Piano urbano di mobilità sostenibile del Comune, avverrà attraverso la convenzione siglata tra il Comune di Forlì, Amr (Agenzia mobilità romagnola) alla quale saranno trasferiti i 2 milioni di euro, e Start Romagna, in qualità di stazione appaltante per l’acquisto dei mezzi. Sarà Forlì mobilità integrata a gestire le infrastrutture di ricarica.

“Il rinnovo del parco mezzi, ormai vetusti, costituisce un importante progetto di adeguamento e di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale - spiega l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta - e concorre in modo importante al perseguimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel Pums. Con questo investimento andiamo nuovamente ad accrescere la sostenibilità della nostra mobilità cittadina dal punto di vista ambientale, anche grazie al minor impatto acustico che questi nuovi mezzi elettrici comportano”.