Trasporto pubblico: nuovi collegamenti tra le frazioni di Bertinoro nei giorni festivi

A partire da domenica 10 gennaio sarà attivo anche nei giorni festivi il servizio della Rete Artusiana, per i collegamenti interni nel territorio comunale di Bertinoro. "L'amministrazione ha deciso di potenziare il servizio nei giorni festivi, assicurando i collegamenti fra le frazioni, Fratta Terme e Santa Maria Nuova Spallicci, con il centro storico di Bertinoro e con Forlimpopoli, al fine di consentire ai cittadini di raggiungere anche la Via Emilia e le coincidenze con la linea 92", spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto

L'assessore ai Lavori Pubblici, Federico Campori, commenta positivamente la scelta: "A fronte di una riduzione delle corse della Rete Artusiana nei giorni feriali, su richiesta degli altri due Comuni coinvolti, Forlimpopoli e Meldola, il Comune di Bertinoro ha voluto mantenere il bugdet di spesa degli anni passati per questo servizio, proponendo ad Amr una soluzione incentrata sul territorio comunale. Si è voluto creare una rete interna in via sperimentale per il 2021 per consentire ai residenti di muoversi con i mezzi pubblici anche nei festivi".

Prosegue Campori: "Saranno infatti garantite sette nuove coppie di corse (7) nelle giornate festive, sul percorso delle linee 121 e 122 ma con fermate interne al nostro territorio comunale e con il capolinea di Forlimpopoli. Inoltre abbiamo ottenuto un collegamento pomeridiano da e verso Collinello/Polenta attivo nei giorni feriali scolastici già a partire da giovedì 7 gennaio". Conclude Fratto: "Sarà quindi un'opportunità in più per coloro che vorranno muoversi verso Bertinoro per raggiungere i ristoranti o concedersi una passeggiata per le vie del centro, ma anche per muoversi dalle frazioni verso la Via Emilia".