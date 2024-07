Trasporto pubblico, sciopero nazionale il 18 luglio: ecco gli orari a rischio

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Faisa-Cisal, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Autoferro hanno annunciato uno sciopero nazionale di quattro ore per giovedì 18 luglio. In tale giornata, dunque, potrebbero verificarsi disagi nel trasporto pubblico al di fuori delle fasce di garanzia. Allo sciopero nazionale si aggiunge, sul territorio, lo sciopero aziendale del bacino di Ravenna annunciato dalle sigle sindacali Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl Autoferro. Nel bacino di Forlì-Cesena il servizio non sarà garantito dalle 17 alle 21.

All'origine della mobilitazione nazionale l'interruzione del confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri Internavigatori scaduto il 31 dicembre 2023, e dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge 146/90.

Per quanto riguarda lo sciopero aziendale, si fa riferimento alla "mancata applicazione accordi di secondo livello (Protocollo 20/07/2010, relazioni sindacali, ferie, premio di risultato, vendita a bordo e tempi di percorrenza) e questioni inerenti allo svolgimento del servizio (turni e residenze del personale, manutenzione autobus e isolamento posto guida). Alla precedente iniziativa di sciopero nazionale, indetto dalle stesse sigle sindacali in data 26 aprile, l’adesione era stata del 27,40% per bacino di Forlì-Cesena.