Ripartono l'anno scolastico e i problemi sui bus: "Mezzi in ritardo sulla linea S1, gli studenti entrano sempre in ritardo"

E' partito da alcuni giorni l'anno scolastico e, come ogni anno, si registrano disservizi lungo alcune linee del trasporto pubblico. Quest'anno nel mirino non c'è il trasporto extraurbano, ma la linea scolastica S1, una linea appositamente realizzata per gli studenti delle scuole superiori. La linea, in particolare, unisce la zona nord di Forlì (Pieve Acquedotto, San Giorgio, Coriano, Foro Boario, Stazione) al centro studi di via Aldo Moro (Liceo scientifico, Ragioneria e Istituto Saffi-Alberti).

Ma secondo quando segnala una famiglia, il bus non si è fatto vedere in orario dal 15 settembre. Spiega il segnalante: “La corsa dell'S1 di stamattina, con passaggio da via Europa a Forlì delle 7.34 circa, non è passata, o comunque è passata oltre le 7.47, ora in cui noi genitori abbiamo dovuto portare i nostri figli a scuola in modo autonomo”.

Ed ancora: “La conseguenza è ovviamente stata pesante: entrate in ritardo degli studenti, segnalazione di assenza che dobbiamo giustificare, assenza nelle prime ore di scuola quando venivano svolti i test, giustificazione al lavoro di noi genitori con scalo di ore di permessi e segnalazioni all'ufficio dipendenti”. Ed ancora: “Dal momento che la scuola è iniziata il 15 settembre e ci sono stati già ben tre ritardi della medesima linea (l'arrivo previsto al centro studi di via Moro e Turati è previsto alle 7.55 e la campanella suona alle 8.00) , pretendiamo quanto meno una giustificazione plausibile da poter riportare alle rispettive scuole”.