Il ristorante cambia location, ma resta sempre in centro e lo gestisce tutta la famiglia: "Qui è più facile arrivarci in auto"

Nuova vita alla "Trattoria osteria della Maria". Chiusa più di un anno fa in via Giorgina Saffi, riapre in via Paolo Bentivogli con una terrazza. A gestirla sarà sempre l'esperto ristoratore Lamberto Tartagni, con la sua famiglia composta da moglie e due figli, di 26 e 20 anni. Dopo la chiusura, per il titolare dovuta a qualche incomprensione con l'ex proprietario dei muri, Lamberto si è preso il tempo necessario per trovare la location giusta, quella che aveva in mente.

Si tratta di un locale storicamente vocato alla ristorazione, come ultimo ospite c'era un ristorante con cucina tipica tedesca. "Il locale è raggiungibile facilmente in auto, ha un terrazzo molto bello con una settantina di posti che prima non avevamo - spiega Lamberto Tartagni - una zona interna molto fresca che è già stata prenotata per una festa di laurea in luglio, quando fuori ci sarà troppo caldo. Diciamo che siamo molto soddisfatti di come siamo partiti nel nuovo locale".

Le proposte culinarie sono quelle che hanno decretato il successo della "Trattoria osteria della Maria": ovvero piatti della tradizione romagnola come primi fatti in casa, primizie di stagione come asparagini freschi, funghi, stridoli. E poi la trippa, la classica pasta e fagioli. La trattoria offre anche una proposta limitata di pesce per chi vuole mangiarlo senza doversi spostare al mare. Per quanto riguarda i dolci, si possono trovare crostate, ciambelle, creme, tutti fatti in casa. E poi c'è un'ottima scelta di vini da tutta Italia, oltre a una trentina di Sangiovesi. "Lavoriamo sia a mezzogiorno che a sera - continua Tartagni - e il nostro giorno di chiusura è martedì. Tra le proposte del pranzo abbiamo anche un menù per un budget limitato, chi lavora in città e vuole mangiare bene, come a casa, senza spendere un'esagerazione. Il locale si presta a organizzare feste, ricorrenze, riunioni. I posti a sedere sono un centinaio e il clima, anche in estate, è ideale".