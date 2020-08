Trauma cranico nella caduta con l'e-bike, 21enne soccorsa con l'elicottero del Soccorso Alpino

Complesso intervento di soccorso per una ragazza di 21 anni di Fabriano (Ancona) giunta sull'Appennino forlivese per fare una gita in e-bike nel comprensorio della diga di Ridracoli, nel comune di Santa Sofia insieme al padre e a un nutrito gruppo di ciclisti, in totale circa 40 persone, tra questi anche delle guide locali. La ragazza di 21 anni, nella tarda mattinata, insieme a tutto il gruppo ha imboccato il sentiero che parte dalla foresta della Lama e si dirige verso la diga. Arrivata in prossimità della Fonte Solforosa, per causa da accertare, è caduta rovinosamente a terra riportando un severo trauma cranico e un trauma toracico con difficoltà a respirare.

Gli amici hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco. Il soccorso Alpino è arrivato con due squadre di terra, quella della valle del Bidente e quella della valle del Savio, ma anche con l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino. I tecnici, arrivati sul posto, hanno confermato l’intervento dell’elicottero, perché la paziente continuava a respirare male. Il capo squadra nel frattempo ha fatto la valutazione ambientale e ha costatato che quella zona non era verricellabile a causa della vegetazione alta. Ha deciso di spostare la paziente più a valle in un punto che permettesse l'atterraggio dell’elicottero. L’equipaggio sanitario del’ elicottero, arrivato sul posto, ha stabilizzato la donna e l’ha poi trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità