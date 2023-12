Travolta dall'alluvione, sopralluogo alla Casa della Legalità: "Vogliamo che sia un punto di riferimento del territorio"

Tra le realtà civiche colpite dall’alluvione del maggio scorso, figura anche la Casa della Legalità di viale dell’Appennino 282, il complesso di edifici e terreni confiscato al crimine organizzato e destinato ad attività formative, educative e di promozione sociale. A causa dei danni subiti, infatti, è stato impossibile organizzare in loco le iniziative programmate, tra le quali il "Festival della Legalità 2023", svoltosi in piazzetta della Misura tra fine settembre e inizio ottobre, riscuotendo ugualmente un significativo successo in termine di interesse e di partecipazione.

Ora sono in corso le opere di ripristino. Alla luce di quanto avvenuto, oltre agli interventi di pieno recupero della sede centrale e dello spazio esterno, si sono rese necessarie alcune modifiche nella realizzazione degli ulteriori spazi previsti. Di questi argomenti si è parlato nel corso dell’incontro svolto presso la Casa della Legalità che ha visto coinvolti l’assessora Maria Pia Baroni, i dirigenti comunali Gian Luca Foca (Lavori pubblici) e Stefano Benetti (Legalità), il presidente della Consulta della Legalità Riccardo Tessarini, il presidente della Cooperativa For-B Mauro Marconi, in qualità di responsabile della realtà capofila del gruppo di associazioni impegnate nella gestione del bene. Al sopralluogo erano presenti la coordinatrice e il vicecoordinatore del Quartiere Ca' Ossi, Maria Adele Piazza e Giuseppe Milanesi, la coordinatrice del Comitato di Quartiere di Vecchiazzano Carla Cappelli.

Il confronto ha permesso di fare il punto sulla situazione e di delineare prospettive di programmazione per il 2024, valutando la possibilità di organizzare iniziative rivolte al mondo scolastico e ai cittadini, anche riprendendo l’importante lavoro di valorizzazione del terreno adiacente per il quale era iniziato, prima dell’alluvione, un progetto di valorizzazione e conoscenza ambientale. A tale riguardo alcuni lavori all'area destinata a Orto didattico e sociale sono già stati avviati grazie a un contributo da parte di Libera il cui coordinatore provinciale, Franco Ronconi, ha partecipato all'incontro.

"Con grande spirito di collaborazione e forza di volontà - afferma Baroni - abbiamo portato avanti, durante questo anno così complesso, tutte le iniziative che ci eravamo prefissi e siamo soddisfatti di aver raggiunto gli obiettivi. Questo sopralluogo ha permesso di tracciare un bilancio, ma soprattutto di guardare avanti, al 2024 e alle sfide future. Prima tra tutte quella di ripartire con le attività della nostra Casa-base, in modo da coinvolgere le associazioni che saranno impegnate nella gestione, il mondo scolastico e i cittadini. Il confronto coi Quartieri di Ca Ossi e Vecchiazzano apre le porte a progetti di collaborazione e di attenzione reciproca per fare della Casa della Legalità un punto di riferimento del territorio".