Travolto da materiale ferroso: paura in una ditta, il titolare trasportato al Bufalini

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì in una ditta specializzata nella lavorazione del ferro, in via Bezzecca, una traversa di via Gorizia. A rimanere ferito il titolare dell'azienda, un uomo di 39 anni residente a Forlì. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge insieme ai colleghi della Sezione Operativa e al personale della Medicina del Lavoro, l'artigiano stava trasportando del materiale ferroso su un carrello.

Ad un certo punto una ruota si è incastrata, facendo inciampare il 39enne e innescando allo stesso tempo la caduta del materiale su parte del corpo. La richiesta d'intervento al 118 è giunta intorno alle 17.30. Sul posto i sanitari hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato comunque trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.