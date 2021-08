Travolto dall'albero che stava tagliando, morto un anziano ex carabiniere

E' morto a 80 anni mentre tagliava un albero. E' quanto è accaduto a Novafeltria, in provbincia di Rimini, con vittima un anziano ex carabiniere residente a Forlì, Giuseppe Sebastiani. L'uomo si trovava nel podere di famiglia, nella campagna del comune di Novafeltria ed era intento a tagliare un albero di ridotte dimensioni quando intorno alle 19 di domenica è rimasto travolto dalla caduta della stessa pianta che stava segando. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo, l'anziano è rimasto sotto il peso della pianta ed è morto per schiacciamento. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Novafeltria. Riportano la notizia la stampa locale.