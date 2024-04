Tre rappresentanti della diocesi di Forlì-Bertinoro nella delegazione regionale di Azione Cattolica

Sono tre i rappresentanti della diocesi di Forlì-Bertinoro a far parte da oggi della Delegazione Regionale di Azione Cattolica. Le elezioni, svoltesi nei giorni scorsi, hanno coinvolto 150 rappresentanti delle quindici diocesi dell’Emilia-Romagna alla presenza del cardinale Matteo Zuppi. Questi i nomi dei forlivesi eletti: Silvia De Lorenzi, Giulia Sartoni, Cesare Visotti. “Ringraziamo di cuore Giulia, Silvia, e Cesare per essersi messi con entusiasmo a disposizione - si legge nel sito dell’Associazione - ci rallegriamo per l’apprezzamento dimostrato nei loro confronti da parte di tutti i componenti dell’Assemblea Regionale. Certi delle loro capacità e del loro impegno, nell’augurare loro un buon lavoro in questo nuovo importante incarico, garantiscamo fin d’ora la vicinanza di tutta l’Associazione Diocesana nel percorso che stanno intraprendendo”.

Dopo questo passaggio indispensabile per la vita associativa, è in programma a Roma per i prossimi 26-28 aprile l’Assemblea Nazionale. Ad essa si sono iscritti circa cento partecipanti da Forlì. L’incontro nazionale del 25 aprile in piazza San Pietro con Papa Francesco aprirà idealmente l’Assemblea nazionale dell’associazione che proseguirà nei giorni successivi fino a domenica 28. I delegati ascolteranno la relazione del Presidente, dibatteranno su essa, voteranno sugli emendamenti al Documento assembleare e per l’elezione del prossimo Consiglio nazionale. Non mancherà una serata di riflessione sulla prossima Settimana sociale dei cattolici in Italia che si terrà a Trieste a inizio luglio. La giornata di sabato 28 aprile, inoltre, vedrà il cardinale Zuppi presiedere la celebrazione eucaristica insieme ai tanti sacerdoti presenti all’Assemblea.