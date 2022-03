La Dea Bendata si innamora di lui, in una settimana tre grosse vincite per la stessa persona nella stessa tabaccheria

Quando si dice "baciato dalla fortuna". Deve avere un fascino decisamente particolare il cliente abituale del "Bar Tabacchi Di Lorenzo" di via Ravegnana 133, a pochi passi dal Foro Boario. L'uomo nel giro di pochi giorni ha infatti totalizzato tre vincite per un totale di oltre 30mila euro. Ma andiamo con ordine. La prima è stata centrata la settimana precedente col concorso "Million Day", assicurandosi un premio da 5mila euro. "Su cinque numeri ne ha centrati quattro e per uno non è diventato milionario", racconta l'esercente.

Venerdì scorso ha invece tentato la sorte con il "10 e Lotto": "Ha giocato una schedina da 30 euro, realizzando un sei con "oro" e "doppio oro" che gli ha fruttato 25mila euro". Ma non è finita qui. Martedì mattina il cliente abituale si è presentato al bar tabacchi per fare colazione. Un caffè accompagnato da un babà (nel punto vendita si possono trovare infatti anche specialità campane come sfogliatelle e frolle che arrivano da Napoli tre volte alla settimana), a cui si è aggiunto un biglietto gratta e vinci della serie "100X" da 20 euro. La signora fortuna ancora una volta gli ha rivolto lo sguardo: il tagliando infatti gli ha regalato mille euro.

"Ci manca solo il Superenalotto", sorride Di Lorenzo. Il concorso di martedì sera mette in palio un jackpot da 164 milioni di euro. "Ha giocato un sistema, con la fortuna che ha potrebbe anche sbancarlo", scherza l'esercente. Il bar tabacchi di via Ravegnana ha cambiato volto da circa dieci mesi: "Sono le prime grandi vincite, in passato abbiamo avuto un terno da 4.500 euro".

