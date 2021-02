Tredozio, detriti rimossi e argini messi in sicurezza: interventi anti-alluvione lungo il Tramazzo

In questi giorni il Servizio Difesa del suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ha completato alcuni interventi lungo il torrente Tramazzo in prossimità del ponte del Monastero della Santissima Annunziata, a Tredozio. In particolare sono stati ripuliti e messi in sicurezza gli argini e il muro di sostegno della provinciale Strada Provinciale 20 in ingresso al paese, oltre che alla rimozione dei detriti nel letto del fiume.

"Questi interventi si erano resi necessari dopo le abbondanti piogge del maggio del 2019 ed erano stati segnalati dall'amministrazione alle autorità competenti", viene spiegato. Dal Comune di Tredozio "un ringraziamento ai tecnici della Regione, che hanno accolto e compreso le richieste e che si sono attivati per la realizzazione dell'intervento".