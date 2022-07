Tredozio, il saluto del sindaco al maresciallo dei Carabinieri: "Orgogliosi dello zero assoluto nei furti"

Venerdì sera il Sindaco di Tredozio, Simona Vietina, e il Consiglio Comunale del borgo della valle del Tramazzo hanno tributato un caloroso saluto al Maresciallo dei Carabinieri Sanità che, a breve, presterà servizio a Modigliana. “Vogliamo salutare il Maresciallo Sanità – ha commentato il Primo Cittadino – e ringraziarlo per aver sempre tutelato il territorio. Un territorio la cui sicurezza, è bene ricordarlo, è garantita esclusivamente dai Carabinieri, poiché non abbiamo vigili: se oggi possiamo registrare con orgoglio lo zero assoluto nei furti e negli episodi di delinquenza è soprattutto grazie all’assiduo lavoro di pattugliamento e controllo messo in campo dai Carabinieri. Fra l’Arma e l’Amministrazione Comunale c’è sempre stata un’ottima collaborazione e sono certo che anche con il futuro Maresciallo, al quale siamo pronti a dare il benvenuto, rimarrà tale. Da parte di tutto il Consiglio Comunale e di tutti i cittadini di Tredozio non posso che augurare a Sanità buon lavoro nella sua nuova destinazione”.