Tredozio, il sindaco rassicura: "Non si resta senza medico di base, in arrivo la nuova dottoressa"

“Voglio rassicurare i miei concittadini: Tredozio non rimarrà senza presidio medico e nessuno sarà costretto a spostarsi nei paesi vicini per l’assistenza medica di base. Comprendo la preoccupazione degli abitanti, alimentata dai banchi dell’opposizione ma, di certo, l’amministrazione comunale non ha trascurato né sottovalutato il problema e sono lieta di annunciare che dal primo aprile 2021 una nuova dottoressa prenderà servizio a Tredozio per prendersi cura di tutti noi", lo dice Simona Vietina, Sindaco di Tredozio. Ed ancora: "Nessuna discontinuità nel servizio, quindi, e nessun disagio per i cittadini: si tratta di un risultato che è frutto di un grande lavoro di squadra e per questo ringrazio la ASL Unica Romagna e il direttore Tiziano Carradori, il direttore del Distretto Socio Sanitario, Stefano Boni e il dottor Patrizio Mazzolini della medicina di comunità”.