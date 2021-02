Tredozio, l'Art Bonus per promuovere il premio nazionale di poesie "Maria Virginia Fabroni"

L'idea del vicesindaco Bosi: "Riproporre le opere vincitrici su pannelli da apporre in spazi dedicati del centro storico, in modo da creare una memoria artistica e un arricchimento estetico"

Sfruttare l'Art Bonus per promuovere la cultura nel borgo di Tredozio. Questa è l'idea del vicesindaco Lorenzo Bosi che lancia un'iniziativa per sostenere il premio nazionale di poesie Maria Virginia Fabroni, poetessa vissuta a Tredozio nella seconda metà dell'800.

"Trattandosi di un concorso a iscrizione gratuita e considerata altresì la crescente popolarità dell'evento, sarebbe opportuno riproporre le opere vincitrici su stele e/o pannelli in materiale pregiato da apporre in appositi spazi dedicati, in modo da creare una memoria artistica e un arricchimento estetico del centro storico" propone il vicesindaco Lorenzo Bosi.

A questo scopo, l'Amministrazione del piccolo borgo ha deciso di ricorrere alla possibilità prevista dall'Art Bonus, il credito d'imposta, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Grazie all'Art Bonus le persone fisiche e giuridiche che effettuano tali erogazioni, godono di un regime fiscale agevolato in relazione all'importo versato.

"Con le proprie forze, Tredozio non riuscirebbe in alcun modo a far fronte ai costi per l'adeguato sviluppo di questo progetto culturale - afferma il vicesindaco Bosi - che tuttavia ha il nobile scopo di dare un apporto concreto e fattivo a favore della sensibilizzazione e della promozione della poesia e di tornare a scoprire figure rappresentative del nostro passato che il tempo ha ingiustamente consegnato all'oblio".