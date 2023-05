Tredozio, la sindaca Vietina: "La Provincia metta in sicurezza la Provinciale 20 per Modigliana"

"Vista l’assenza di alternative per uscire dall’isolamento in tempi celeri, la priorità per Tredozio è rendere percorribile in sicurezza la provinciale n.20, in direzione Modigliana". Questa la richiesta della sindaca Simona Vietina, in seguito ai sopralluoghi e alla recente ordinanza emessa in merito alla principale via di comunicazione con il fondovalle, percorribile a determinate condizioni.

"Ho sollecitato la Provincia affinché prenda le dovute precauzioni in termini di regolazione della circolazione in senso unico alternato, provveda all’apposizione di segnaletica, delimiti la carreggiata con barriere idonee a contenere i mezzi, consenta la fruizione della strada in sicurezza; potrebbe essere il primo passo verso la normalità", informa la prima cittadina.

Vietina getta anche luce sulla situazione in cui i sindaci come lei si trovino ad operare in questi momenti di estrema emergenza. "Non disponiamo di tecnici e amministrativi in misura sufficiente nemmeno in periodi ordinari, figurarsi in queste giornate in cui oltre ai sopralluoghi e ai soccorsi, dobbiamo disbrigare anche il lavoro d’ufficio e preparare atti amministrativi. Dovremmo poter contare su collaboratori residenti nel nostro comune, mentre ora in molti sono forzatamente lontani da qui, in forza presso l’Unione”.

Infine esprime rammarico per la mancata pulizia del torrente Tramazzo: “Più volte ho sollecitato l’Ente competente, ma non sono stata ascoltata. Ci sarà tempo per riflettere su quanto poteva essere fatto per evitare tutto ciò. La priorità, adesso, è lavorare per tornare alla normalità il prima possibile”.