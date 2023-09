Tredozio, scatta la solidarietà dopo il terremoto: raccolte fondi per la scuola e abitazioni danneggiate

Il terremoto dello scorso 18 settembre ha causato diversi danni nei paesi dell’Appennino tosco-romagnolo, in particolare a Tredozio, da cui sono partite delle campagne solidali per ricostruire. Sono stati raccolti, su GoFundMe, ottomila euro per acquistare attrezzature e materiali necessari per la scuola del paese, inagibile dopo la scossa: "Salviamo la nostra scuola e manteniamo viva la nostra piccola città”, scrivono dal Comitato genitori. La campagna ha ricevuto 140 donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/una-scuola-per-tredozio.

Ingenti danni sono stati registrati anche presso singole abitazioni. Anche in questo caso i proprietari si sono rivolti alla solidarietà online. È il caso di Danilo Baruzzi: “Fino a qualche giorno fa - scrive - quella casa era anche il mio principale luogo di lavoro, insieme alla mia famiglia coltivavo i terreni intorno, raccoglievo i frutti della nostra tartufaia e davo ospitalità ai pellegrini che percorrono durante tutto l’anno il Cammino di Assisi. Ora diversi muri sono crollati e altri rischiano gravemente. Siamo intervenuti con i nostri mezzi per cercare di evitare il peggio ma sono solo soluzioni temporanee, e ormai le nostre risorse si sono esaurite". La campagna è arrivata a tremila euro e si può contribuire al link https://gf.me/v/c/4srp/red4h-aiutateci-a-ricostruire-la-nostra-casa

"Mentre stavo dormendo - racconta Maria Stella Mazzoni - è crollata una parte del soffitto della camera da letto. I vigili del fuoco hanno detto che non posso più starci finché non sarà messa in sicurezza, ma questo comporta l'intervento di un ingegnere strutturista e l'esecuzione di lavori molto costosi, perché oltre al soffitto ci sono crepe in tutte le stanze, alcune delle quali sono pericolose per la stabilità della casa stessa. Non è stato dichiarato lo stato di emergenza e perciò non sono previsti contributi statali. Ho bisogno di aiuto per raccogliere quanto necessario a fare i lavori in modo che la casa sia di nuovo abitabile". È possibile donare a questa campagna tramite il link https://gf.me/v/c/4srp/la-casa-della-mia-famiglia-a-tredozio