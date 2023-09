Tredozio, primo giorno di scuola in tenda: “Una bella avventura per i ragazzi, da noi nessuna passerella"

Primo giorno di scuola in tenda per gli studenti del Comune di Tredozio, dopo il forte sisma che ha colpito il comune montano, provocando ingenti danni. Sono una trentina le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case, per un totale di circa 150 residenti, e che hanno trovato alloggio nel palazzetto dello sport in cui è stato trasferito il centro di coordinamento comunale e nelle casette del centro Le Volte. E poi c’è chi ha deciso di restare nelle proprie auto.

“Il primo giorno di scuola è andato bene - dice la sindaca di Tredozio, Simona Vietina -. I ragazzi sono stati entusiasti e posso dire che è stata un’avventura meravigliosa: ci hanno dimostrato che una difficoltà può diventare una opportunità. L’entusiasmo degli insegnanti è stato fondamentale”. Una soluzione provvisoria in attesa dell’arrivo dei moduli prefabbricati e della stagione invernale, quando nelle tende non si potrà più fare lezione.

“Ci stiamo adoperando per acquistarli a nostre spese - dice la sindaca -. Il problema è che non possiamo fare debiti fuori bilancio, come Comune, a meno che non venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Al momento è possibile solo per l’assistenza alla popolazione - dice - in virtù della dichiarata crisi regionale e martedì abbiamo avuto la visita del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Ma non possiamo nemmeno mettere in sicurezza la torre civica e quindi ho dovuto chiudere la strada sottostante”. “Io mi chiedo - dice Vietina - dove sono i parlamentari del territorio, a prescindere dall’appartenenza politica? Qui non si è visto nessuno, forse perché portiamo pochi voti”.

A Rocca San Casciano risultano tre le palazzine inagibili, si tratta di abitazioni private, per un totale di 25 persone fuori casa, alloggiate negli appartamenti del Comune, da parenti o amici e nella struttura messa a disposizione dalle Suore della Sacra Famiglia. “Abbiamo fatto un accordo con l’hotel Pasqui per alloggiare le famiglie - dice il sindaco Lotti -. Da un primo controllo strutturale le palazzine non sembrano compromesse”. Dopo l’appello del primo cittadino, sono state due le riposte immediate per mettere a disposizione di chi ne ha bisogno soluzioni abitative sicure.

A Modigliana si attende il risultato dell’indagine dei Vigili del fuoco sulla proprietà comunale La Prata, che si trova nella tenuta di Montebello ed è gestita dalla Protezione civile per conto del Comune, dove si registrano danni importanti a questa struttura di accoglienza, utilizzata dagli Scout e dedicata alla formazione della Protezione civile, come conferma il sindaco, Jader Dardi.