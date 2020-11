Tredozio, si asfaltano i tratti bianchi della Provinciale 22 del Monte Busca

La Provincia di Forlì-Cesena dalla prossima settimana interverrà sulla SP22 del Monte Busca asfaltando i tratti bianchi. Già le scorse settimane le squadre di manutenzione sono intervenute per ripristinare e livellare i tratti bianchi; un'operazione propedeutica per consentire alla ditta incaricata di eseguire le opere di pavimentazione. "Questo primo risultato segna l'inizio della rinnovata attenzione che la Provincia di Forlì-Cesena porrà sulle nostre provinciali - informa l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook "Tredozio Eventi" -. Già dai primi mesi questa amministrazione si è prodigata nel cercare e costruire un sano e costruttivo dialogo con la Provincia di Forlì-Cesena, per promuovere e programmare una manutenzione delle strade provinciali presenti nel territorio comunale".

Viene rimarcato come le provinciali rappresentino "le arterie principali del nostro territorio, che alimentano il nostro paese con lavoro e turismo". Il Comune di Tredozio ha inoltre affidato diversi interventi sulle strade comunali per un totale di 103mila euro: "Crediamo fermamente che il rilancio del territorio parta proprio dalla riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità".