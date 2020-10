Tredozio, un nuovo servizio per la raccolta rifiuti: debuttano quattro Ecopunti

Installati quattro Ecopunti che serviranno i villaggi del Monte Busca e del Monte Freddo, nel territorio comunale di Tredozio. L'Ecopunto si configura come uno stallo fisso in cui i residenti possono conferire in sicurezza il proprio rifiuto. L'accesso è consentito solo a chi è in possesso della chiave. Ogni ecopunto ha tre vani in cui possono essere conferiti plastica e carta in appositi bidoni, mentre nel terzo vano ognuno potrà posizionare il proprio bidone del secco e/o dell'umido. Alea provvederà agli svuotamenti come da calendario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dopo diversi incontri con il Consorzio del Monte Busca e con i residenti del Monte Freddo, che già negli anni scorsi avevano manifestato interesse a questa tipologia di progetto, insieme ad i tecnici di Alea ci siamo adoperati per definire al meglio il servizio dell'ecopunto - viene spiegato dall'amministrazione comunale -. Per noi è un'importante passo avanti nel migliorare la gestione del conferimento rifiuti in zone rurali o in piccole frazioni che vivono soprattutto gli sbalzi demografici nei periodi estivi o che, a causa delle condizioni meteo, non usufruiscono di un servizio continuativo. Il nostro obiettivo è di rendere più stabile il servizio per limitare il più possibile gli abbandoni".