Treni, sciopero di quattro ore: pendolari avvisati, Regionali a rischio

I pendolari dell'Emilia-Romagna sono avvisati: venerdì mattina potrebbero non trovare alcune dei treni di cui hanno bisogno. E' infatti previsto per venerdì, dalle 9 alle 13, lo sciopero del personale ferroviario front line dell'Emilia-Romagna proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl Uiltrasporti, Slm Fast Confsal e Orsa ferrovie che riguarderà il servizio di trasporto passeggeri su rotaia in regione. Chiamati ad incrociare le braccia sono cioè macchinisti, capitreno, addetti alla vendita e assistenza, personale delle Sale blu, personale di Protezione aziendale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Rete ferroviaria italiana. E Trenitalia avvisa che in quelle quattro ore saranno regolari le Frecce e i treni a lunga percorrenza (Intercity), mentre per i regionali "potranno verificarsi cancellazioni o limitazioni del percorso".

In occasione dello sciopero, dalle 10 alle 11, davanti alla Prefettura di Bologna si terrà un presidio "con al centro il tema della mancanza di risorse pubbliche specifiche per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti, aspetto quest'ultimo sotto i riflettori anche negli ultimi giorni a causa dell'ennesima aggressione al personale viaggiante", spiegano i sindacati. "Non avremmo voluto arrivare allo sciopero eppure non abbiamo altra scelta, a livello sindacale abbiamo attivato confronti con le imprese, la Regione e la Prefettura di Bologna, ma abbiamo ricevuto solo pacche sulle spalle e buoni propositi non sostanziati dai fatti", spiega Giuseppe Ranuccio, funzionario della Filt.

Per il personale ferroviario dell'Emilia-Romagna, il sindacato invoca "maggiori risorse, maggior personale e un intervento rapido capace di farci lavorare in sicurezza: oggi il personale a diretto contatto con il pubblico si sente solo e davanti ad episodi di violenza verbale e fisica non può far altro che chiamare la Polfer", racconta ancora Ranuccio. E la Polizia ferroviaria è "anch'essa sotto organico e perciò non sempre in grado intervenire tempestivamente", aggiunge il sindacalista della Filt. Inoltre, dei pre-filtraggi all'accesso ai binari nelle stazioni principali dell'Emilia-Romagna, conclude Ranuccio, "come già presenti a Milano Centrale e a Roma Termini sarebbero un primo passo in avanti". (fonte Dire)