Sospeso lo sciopero del personale dei treni. I sindacati: "Dalle assunzioni alle ferie, raggiunta un'intesa"

FIlt Cgil, Fit Cisl,UilTrasporti e Orsa informano che si è tenuto l'incontro tra segreterie regionali delle organizzazioni sindacali, la società Trenitalia Tper e la Regione Emilia-Romagna nella sede della Prefettura di Bologna, a seguito di una specifica convocazione del Prefetto, in relazione allo sciopero proclamato per domenica e lunedì nell'ambito della vertenza sindacale riguardante il personale mobile di Trenitalia Tper.

Spiegano i sindacati: "Dopo ampio, dettagliato e approfondito confronto, le parti hanno condiviso un verbale di incontro con allegati impegni assunti dall'azienda, raggiungendo quindi una intesa sugli elementi oggetto della vertenza. Tra questi: piena applicazione dei precedenti accordi su quota 4% e 10% ferie; 30 assunzioni del personale mobile (capi treno e macchinisti); specifico percorso negoziale su ferie, consistenze e reticolo impianti; completamento e intensificazione dei percorsi formativi e aggiornamento professionale del personale; agevolazioni per migliore fruizione del diritto al pasto e programmato relativo incontro specifico alla presenza della società Ferservizi".

"Come segreterie regionali - spiegano le organizzazioni sindacali - riteniamo l'intesa raggiunta ricca di elementi qualificanti e punto di partenza rispondente alle ragioni oggetto della vertenza, con ricadute positive sia sul personale e, in prospettiva, sulla qualità del servizio. Per questo abbiamo ritenuto di sospendere lo sciopero del personale indetto".