Un compleanno speciale: il Parco nazionale delle Foreste casentinesi celebra il trentennale

Trent'anni di vita. E il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, nato nel 1993, invece di attendersi doni, tributerà uno speciale riconoscimento agli imprenditori "sostenibili" del territorio. Il suo consiglio direttivo ha approvato infatti un programma che gli permetterà di consigliare le aziende che stringeranno accordi ed assumeranno impegni di carattere ambientale, educativo, organizzativo e promozionale, secondo la strategia di sistema che già sta operando attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile (requisito che sarà fondamentale per l’adesione al programma).

Il marchio “Struttura, azienda e guida consigliata dal parco nazionale delle Foreste casentinesi” potrà dunque essere concesso a tre diverse categorie di operatori: imprese agricole ricadenti nei Comuni del Parco, strutture turistiche (alberghi, agriturismi, ristoranti e bar) dislocate entro i suoi confini; guide ambientali ed escursionistiche operanti ordinariamente nel perimetro sottoposto a speciale protezione. L’obiettivo è la valorizzazione delle attività imprenditoriali dell’area protetta e, per la parte agricola, anche delle aree contigue. La condizione è che queste ultime realtà economiche siano unite nello sforzo di diventare degli strumenti di conservazione, promozione ed educazione, a servizio delle finalità istituzionali della riserva.

Il programma sarà presentato al pubblico, a cura del presidente Luca Santini e degli uffici competenti, anche per raccogliere suggerimenti e proposte, in appositi incontri ai quali si potrà partecipare di persona o telematicamente. Martedi 21 febbraio ci sarà l'incontro con gli operatori turistici (alberghi, agriturismi, campeggi, ristoranti e bar) con sede dentro i confini del Parco nazionale: alle 16.30 presso le Officine Capodarno in via Vittorio Veneto 12 a Stia (Arezzo), oppure in collegamento web (al link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOCuqzoiHtK0DXxqp0lW9_QlEQQO_XM7).

Venerdì 24 febbraio sarà il turno delle guide ambientali escursionistiche abitualmente operanti nel territorio del parco. L'appuntamento è alle 16, 30 presso la sala Pertini, in Via Nefetti 3 a Santa Sofia, oppure in remoto (al link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcod--orDgsHdKLxa_PmMTBSYbtHZfOLGbn). Il ciclo si chiude martedi 28 febbraio con l'incontro con le aziende agricole dei territori dei Comuni del Parco. Alle 16, 30 presso le Officine Capodarno in via Vittorio Veneto, 12 a Stia oppure, a distanza (al link https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-6tqDwjG9bECsVp33e7EECADhGOrcKy).

"Il Parco nazionale ha ottenuto in questi anni una grandissima visibilità, anche a livello internazionale - ricorda Luca Santini, presidente del Parco -. I riconoscimenti conseguiti - dal Patrimonio dell'umanità Unesco, alla Cets, alla Green list Iucn - non ci parlano solo di una qualità ambientale attuale molto elevata, ma anche di una consolidata tradizione di tutela della risorsa naturale. E' nostro preciso dovere lavorare insieme alle imprese che si schierano a fianco del Parco per garantire sviluppo ai territori e conservazione di questo patrimonio di ambiente, cultura e bellezza, anche per tenerli a disposizione delle generazioni future". Le informazioni su come partecipare agli incontri saranno comunque disponibili sul sito www.parcoforestecasentinesi.it e sull'account Facebook dell’ente.