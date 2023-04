Trenta pompieri impegnati nel corso per soccorritore aeroportuale dei Vigili del Fuoco

Si è concluso venerdì il corso per soccorritore aeroportuale dei Vigili del Fuoco. Il corso è stato articolato nei tre moduli Teoria, Pratica, Familiarizzazione ed ha consentito di formare 30 Vigili del Fuoco, 20 del comando di Forli-Cesena e 10 del comando di Bologna, garantendo il dispositivo di soccorso aeroportuale. Le tre settimane hanno visto gli addetti impegnati in lezioni teoriche e pratiche svolte anche presso il simulatore aereo del distaccamento Aeroportuale di Bologna. Nella settimana di familiarizzazione svolta presso l'aeroporto di Forlì con la collaborazione di FA - Forlì Airport e Albatechnics, ha impegnato il personale nelle procedure di intervento specifiche per lo scalo forlivese.