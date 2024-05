Trentatre anni fa la scomparsa di Don Francesco Ricci: anche una messa in Duomo con il vescovo Corazza

In occasione del 33esimo anniversario della scomparsa di Don Francesco Ricci si svolgeranno due momenti per ricordare il sacerdote forlivese: In primo luogo si rinnoverà anche quest'anno - giovedì alle ore 9 in via don Francesco Ricci 3 - la semplice cerimonia con cui i membri del Centro Culturale "Don Francesco Ricci" ed alcuni amici del sacerdote forlivese, insieme ad una delegazione delle Scuole La Nave, commemoreranno Don Francesco ponendo un mazzo di fiori presso la strada a lui intitolata nel quartiere di Coriano. Nella stessa giornata, alle ore 20.30, in occasione della festa del Corpus Domini, sarà celebrata in Duomo dal vescovo Livio Corazza una messa in memoria di Don Francesco. A Don Francesco è stato di recente conferito il riconoscimento post mortem della Croce di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica di Polonia per la promozione della cultura polacca e per la trasformazione democratica del paese. L'onorificenza avviene in contemporanea all'uscita del libro "Nelle pianure sconfinate della storia" Edizioni San Paolo, che raccoglie alcune tra le più belle e attuali omelie di Don Ricci dal 1973 al 1988, con l’introduzione di monsignor Erio Castellucci e la postfazione di monsignor Livio Corazza.