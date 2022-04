Tribuna, al via la ristrutturazione. "Ma sul cantiere pesa il forte aumento dei costi"

Inizieranno martedì, i lavori di ristrutturazione del primo stralcio della Tribuna, un monumento simbolo di Modigliana, che verranno eseguiti grazie ad un importante finanziamento di 65mila euro, ottenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, oltre al contributo di 20mila euro di Art Bonus, da parte di Romagna Acque Società delle Fonti ed al finanziamento di 12.500 del Comune di Modigliana, per un importo complessivo di 97.500 euro.

"Si tratta di un intervento necessario per salvaguardare e recuperare questo esempio unico di torrione che caratterizza l'ingresso alla parte più antica della città murata di Modigliana - esordisce il sindaco Jader Dardi -. I lavori del primo stralcio riguarderanno il restauro scientifico dell'Edicola e della statua della Madonna, oltre alla parte muraria nel lato esterno della Tribuna". Da martedì inizieranno i lavori di allestimento del ponteggio che si appoggeranno sul greto del fiume fino al termine dei lavori, previsti per il termine dell’estate; i lavori saranno eseguiti dalla impresa Giunchi Andrea di Cesena, sulla base del progetto redatto dall'architetto Emanuele Ciani.

Per ragioni di sicurezza, nella fase di allestimento del ponteggio, non sarà possibile l’attraversamento del ponte che verrà interdetto per il tempo strettamente necessario alla posa del ponteggio, per essere riaperto al traffico nelle ore serali e di prima mattina. La posa avverrà mediante l’impiego di un camion gru che opererà di fianco alla loggetta di Piazza Don Minzoni.

Durante l’esecuzione dei lavori di restauro, sarà garantito l'accesso attraverso il passaggio sul ponte della Tribuna, che sarà interrotto solo nella fase di recupero dell'arco e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Nella fase di allestimento del cantiere, tra martedì e giovedì, sarà emesso il divieto di sosta e di transito in una porzione di Piazza Don Minzoni e in via Nazario Sauro in prossimità del torrione Tribuna, solo per i tempi necessari all’allestimento del ponteggio, in cui sarà interrotto il transito stradale e pedonale.

"Il recupero della Tribuna - specifica il primo cittadino - si inserisce nell'ambito di un progetto di graduale riqualificazione del centro storico e di rigenerazione urbana che abbiamo candidato nell'ambito dei progetti Pnrr. La Tribuna è al centro del percorso fluviale di cui abbiamo realizzato il primo tratto con la realizzazione dello stradello di collegamento dal Casone e di cui è già finanziato il secondo stralcio di prossimo affidamento".

"Con il primo stralcio dei lavori - entra nel dettaglio - si interviene nella manutenzione della copertura della Tribuna per impedire lo sgretolamento dei materiali e interrompere l'infiltrazione delle acque meteoriche, creando le condizioni per un successivo intervento di recupero, i cui lavori sono previsti in un secondo stralcio e per i quali rinnoveremo la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell'ambito del Bando di Distretto di prossima emissione".

"Vogliamo portare a compimento l’intervento di riqualificazione dell'intero edificio della Tribuna, pur consapevoli delle difficoltà di esecuzione, anche a seguito del forte aumento dei costi che stiamo riscontrando e della incidenza che rappresenta l’onere delle impalcature, un lavoro di riqualificazione che realizzeremo con più stralci esecutivi, ma utili a salvaguardare l’Edificio della Tribuna e a restituire qualità all’intero centro storico - conclude -. I tempi di esecuzione sono stati fortemente condizionati dalla tempistica delle lavorazioni, dalle condizioni meteo del mese di marzo, oltre che dalla disponibilità dei materiali e dei noli che hanno subito un forte incremento di costi e difficoltà di approvvigionamento".