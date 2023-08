Trio "inedito" in piazza Saffi con Cevoli Giacobazzi e Pizzocchi: “Una serata di allegria senza dimenticare l’alluvione”

E’ un trio “inedito” quello che salirà sul palco di piazza Saffi per una serata di comicità, quella tipica della terra e della tradizione emiliano romagnola. Fa tappa a Forlì, lunedì 4 settembre alle 21, il “Tour estivo 2023” di Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi, per la prima volta insieme. Uno spettacolo che nasce sulla scia di quelli portati in scena precedentemente da “Giacobazzi and friends”, da cui l’idea di coinvolgere i “big” della comicità emiliano romagnola. “Insieme ci divertiamo molto - ha detto Giacobazzi - la gente apprezza e di questi tempi pensiamo faccia bene sorridere per due ore e a Forlì si viene sempre volentieri”.

Lo spettacolo, i cui costi sono sostenuti in toto dal Comune di Forlì, è a ingresso gratuito e inizierà alle 21, ma già dalle 19,30 sarà possibile accedere da due ingressi alla zona palco dove saranno allestiti 1000 posti a sedere (fino a esaurimento), dopodiché si potrà assistere allo spettacolo in piedi, fino a una capienza massima di 9mila persone.

“Sarà una serata all’insegna della comicità e della tradizione romagnola - dice l’assessora al Centro storico, Andrea Cintorino - per trascorrere insieme due ore di spensieratezza dopo gli eventi catastrofici legati all’alluvione. Sarà un mese di settembre ricco di eventi dopo l’appuntamento con i mercoledì che hanno animato il centro storico nel mese di giungo, luglio e agosto e ci prepariamo a week end con tanti concerti e eventi sportivi, ma anche con i Venerdì Divini insieme agli esercenti. Siamo molto soddisfatti della programmazione estiva, il bilancio è più che positivo”.

L’appuntamento comico segna il prolungamento di un week end che, sabato e domenica, sempre in piazza Saffi, vede già il tutto esaurito per l’evento “Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio”, la due giorni dedicata a Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei.

“E’ stata un’estate partita con una tragedia di cui stiamo ancora pagando le conseguenze e giovedì incontreremo il commissario Figliuolo - dice il sindaco, Gian Luca Zattini -. Ci sono problematiche che hanno una prevalenza su tutto ma abbiamo voluto questo evento, con tre artisti di valore che rappresentano bene l’Emilia Romagna, per non tralasciare la programmazione estiva che ha visto una presenza importante della città che vuole e deve andare avanti”.

Quanto ai numeri dell’estate, sono stati 35 gli eventi ospitati alla Fabbrica delle Candele con una partecipazione di 5mila persone, 43 all’Arena San Domenico con un pubblico di 12mila spettatori, a cui si aggiungono gli 11 eventi dei Mercoledì del centro per un totale di circa 15/20 mila presenze. “Numeri significativi che testimoniano che, anche nella difficoltà, c’è la voglia di stare insieme e di socializzare - dice Zattini -. Andiamo avanti così avendo sempre nel cuore il nostro dramma, perché accanto al divertimento ci deve essere la consapevolezza delle tante difficoltà che abbiamo subito e che ancora dovremo subire”.