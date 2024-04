Trionfa il belcanto a Premilcuore con Ilona Mataradze e i suoi allievi cantanti

Il 2 aprile all’interno del progetto Appennino in Musica a Premilcuore si è conclusa la Masterclass e il Laboratorio teatrale del soprano georgiano Ilona Mataradze con un Concerto Belcantistico, alla presenza del sindaco Ursula Valmori, tenuto da sette giovani cantanti provenienti da Spagna, Norvegia, Russia, Cina e Italia, sotto la direzione artistica del M° Pier Luigi Colonna.

"I giovani cantanti, con voci mature e plastiche, hanno mostrato la loro ottima preparazione, sia dal punto di vista vocale che della presenza scenico-teatrale, e soprattutto hanno esibito una maturità musicale sorprendente rispetto alla loro giovane età regalando al pubblico una bella rosa di emozioni - viene spiegato -. Il merito della docente Ilona Mataradze è stato grande e il risultato veramente sorprendente in così poco tempo. Ilona che ha già contribuito ad Appennino in Musica nell’inaugurazione della Residenza d’Artista, crede molto nel progetto e collabora attivamente con il direttore artistico per molti aspetti tra cui la selezione e formazione di un cast di artisti e cantanti, in vista della nascita di un’Orchestra dell’Appennino".

"Possiamo con certezza affermare che all’interno di questo cast di cantanti che abbiamo ascoltato ieri vi sono artisti che presto faranno parlare di sé. In questo modo si vuole realizzare uno degli obiettivi del progetto e così creare un polo musicale nell’Appennino, un laboratorio di produzione musicale nel quale giovani e valenti artisti abbiano la possibilità di debuttare e di affermarsi sulla scena internazionale", concludono.