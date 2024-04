Trofeo Scacchi Scuola 2024: la Don Oreste Benzi vince la fase regionale e si qualifica per la finale

Si è svolta a Ferrara la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2024, una manifestazione a squadre riservata alle Scuole di ogni ordine e grado, a cui sono ammesse a partecipare squadre, maschili/miste e femminili, rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, formate da 4 studenti titolari e 2 eventuali riserve. La squadra della Scuola Don Oreste Benzi, formata da Mattia Circolari, Francesca Fiorentini, Mirco Innocenti, Domenico Zanchini e Matteo Maria Sedioli, è uscita imbattuta dai confronti, classificandosi 1^ tra le 12 squadre partecipanti e qualificandosi per la finale del Trofeo che si svolgerà dal 12 al 15 a Montesilvano (Pescara).

La scuola Don Oreste Benzi ha avviato nel 2020 un progetto per l'insegnamento degli Scacchi in tutte le classi (dalla 1^ primaria alla 3^ media) sotto la guida del maestro Roberto Bartolozzi del Circolo scacchistico forlivese. Il percorso attivato in questi anni a scuola intende sviluppare nei bambini le capacità intellettive: gli scacchi infatti favoriscono la crescita delle facoltà logico cognitive, aiutano ad apprendere concetti geometrico spaziali come le diagonali, il perimetro, l'area, le coordinate e favoriscono l'apprendimento in diversi ambiti disciplinari sviluppando attitudini di base come la concentrazione e l'astrazione, ma anche l’accettazione delle regole, la correttezza e la lealtà, la capacità di attendere.