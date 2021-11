Trova la moglie in auto con un altro in piena notte e prende a pugni l'amante

E' una questione di gelosia quella che nella notte tra sabato e domenica ha richiesto l'intervento di una volante di Polizia. Poco dopo le 4, un uomo ha trovato la consorte dentro l’abitacolo di un'auto insieme a un altro uomo. Così, ingelosito, il marito della donna ha aggredito l'amante colpendolo a pugni. Si è quindi reso necessario l’intervento della Polizia per calmare la situazione. La donna, invece, non ha riportato alcuna aggressione.

Altro intervento, in piazza Saffi, è avvenuto poco prima delle 2, a richiesta di un 33enne ghanese residente a Cesena che ha riferito di essere stato aggredito e percosso da uno sconosciuto, a suo dire magrebino. L’uomo presentava segni di aggressione, in particolare un labbro gonfio e una piccola perdita di sangue. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha soccorso prestando le prime cure. Sono in atto accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.