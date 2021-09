Trova un portafogli nel locale, paga con la carta la consumazione e fugge: stanato grazie alle telecamere

Un 24enne residente a Castrocaro è stato denunciato dalla Polizia di Stato per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. L’episodio è stato ricostruito dopo la denuncia della vittima del furto, che ha riferito in Questura che dopo avere smarrito il portafoglio all’interno di un locale pubblico qualcuno se ne era appropriato, sottraendo denaro e carte di pagamento elettroniche. Successivamente l’autore del furto aveva infatti tentato una operazione bancaria di trasferimento fondi, non andata a buon fine grazie al protocollo di sicurezza bancaria applicato.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nell’immediatezza della segnalazione, acquisendo le immagini del locale pubblico dove la vittima aveva smarrito il portafoglio e verificando che l’autore dell’appropriazione, anziché segnalare all’esercente o alle forze dell’ordine il ritrovamento, se lo era intascato lasciando in tutta fretta il locale. Sempre grazie alle immagini, gli agenti hanno verificato che lo stesso individuo aveva pagato la consumazione attraverso una carta elettronica.

È stato così facile trovare il nome dell’individuo, mediante la ricostruzione dell’operazione di pagamento e l’identificazione del numero di carta e relativo intestatario. L’accusa di furto è conseguente a consolidate pronunce giurisprudenziali, a seguito di sentenza della cassazione. Chi raccoglie un oggetto smarrito, compreso un portafoglio, è tenuto a restituirlo al proprietario se l’identità di questi sia recuperabile. Se non fosse possibile risalire all’identità del proprietario l’oggetto trovato dovrebbe essere portato all’ufficio oggetti smarriti del Comune. Se chi trova un portafoglio da cui è possibile risalire all’identità del titolare tramite i documenti e non lo restituisce commette reato di furto.