Trovato e denunciato con 21 grammi di eroina, si giustifica: "E' una scorta per me e i miei amici"

E' stato trovato in possesso di 21 grammi di eroina e per questo è stato denunciato dai carabinieri della sezione operativa del Nucleo Radiomobile di Forlì. L'attività di controllo è avvenuta sabato pomeriggio, i militari hanno sottoposto a verifica mentre si trovava in strada in centro storico un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell'ordine. Tra la perquisizione e il controllo a casa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un totale di 21 grammi di eroina. Il 54enne ha negato lo spaccio, sostenendo di acquistarne in quantitativi maggiori per tenerla come scorta e regalarla agli amici in occasione di feste a base di droga. Una giustificazione che, però, non gli ha evitato la denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.