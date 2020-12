Nuovi controlli ai Portici, trovato ubriaco: scatta il nuovo regolamento di polizia urbana

La Polizia di Stato di Forlì ha svolto sabato mattina un servizio straordinario di controllo del territorio al quale hanno partecipato quattro volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che si sono occupate dell’attività di prevenzione e repressione dei delitti e di contrasto alla criminalità e allo spaccio di droghe, con particolare riferimento ai luoghi segnalati per situazioni di disagio o degrado.

Hanno partecipato anche due pattuglie aggiuntive dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna, nell’ambito di ordinanza emessa dal questore di Forlì-Cesena Lucio Aprile. In un caso è stato applicato il nuovo regolamento di polizia urbana, poiché è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area di via Colombo – centro commerciale Portici a carico di un sardo di 55 anni, che con il suo atteggiamento impediva o limitava la fruibilità della zona.

L’uomo era ubriaco e a suo carico sono state contestate tre diverse violazioni amministrative, una per lo stato di manifesta ubriachezza, una per il consumo di alcolici in zona vietata rispetto al regolamento di polizia urbana, infine la terza per il comportamento diretto a impedire o limitare la fruizione di quei luoghi, dalla quale è poi scaturito il successivo ordine di allontanamento con divieto di stazionamento nella stessa area per 48 ore. Proseguono da parte della Polizia di Stato i controlli di questo tipo diretti a impedire comportamenti o presenze moleste che creano disagio nei residenti e nelle persone che frequentano l’area dei Portici e le altre zone segnalate per analoghe problematiche.