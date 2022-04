Trucidato davanti casa dalle Brigate Rosse: Forlì ricorda il senatore Roberto Ruffilli

Sabato Forlì ha ricordato la testimonianza, il pensiero e l’opera del professor Roberto Ruffilli, nell'anniversario della sua uccisione da parte di un commando terroristico delle Brigate Rosse avvenuta il 16 aprile del 1988. La cerimonia commemorativa si è svolta nell’abitazione del Senatore in Corso Diaz, 116, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, di Valentina Ancarani in rappresentanza della Provincia e del vescovo Livio Corazza.

"Per tutti i forlivesi (e non solo) il 16 aprile ha un solo significato: quello del ricordo di Roberto Ruffilli, trucidato dalle brigate rosse 34 anni fa - ricorda il deputato Marco Di Maio -. Il commando dei brigatisti rivendicò l'omicidio accusando il professore e senatore forlivese di essere "ideatore del progetto politico di riformulazione dei poteri e delle funzioni dello Stato". Ruffilli aveva come stella polare del suo ragionamento, dei suoi studi e della sua attività quella di arrivare a dare al cittadino il ruolo "arbitro" della scelta dei governi. Un obiettivo non ancora raggiunto e per il quale vale la pena battersi ancora oggi; per le future generazioni e per tutti coloro che, come Ruffilli, hanno pagato con la vita il proprio impegno per provare a cambiare il Paese".

Il programma, coordinato dalla Fondazione Roberto Ruffilli e dal Comune di Forlì, prevede per la giornata di giovedì 28 aprile alle 17 alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 9) una Lectio Magistralis di Guido Melis “Riformare l’amministrazione italiana, se non ora quando?” La partecipazione libera nel rispetto delle norme anticovid vigenti.