"Truck & bus": è la settimana dei controlli a tappeto della PolStrada su bus e camion

Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì saranno impegnati fino a domenica in uno specifico servizio di controllo su mezzi pesanti e autobus nell'ambito della campagna europea "Truck & Bus" programmata dal "Roadpol", il network europeo delle polizie stradali. Durante tutta l’iniziativa, su impulso del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, anche in provincia di Forlì-Cesena saranno predisposti, sulle principali arterie autostradali e su quelle di grande comunicazione, controlli mirati sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, autobus e veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d'immatricolazione nazionale sia straniera.

Gli agenti della Polstrada verificheranno lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida e di riposo, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Questa azione combinata a livello europeo ha la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che tutte le forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando nello stesso momento con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno. L’organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali coinvolte, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.

Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all'interno di specifiche aree strategiche. L’obiettivo finale è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol.